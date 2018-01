Tiago Décimo

Candidato derrotado ao Senado, o ex-deputado José Carlos Aleluia é o novo presidente do DEM na Bahia. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 4, na sede do partido, em Salvador. Aleluia sucede o ex-governador Paulo Souto, que havia sido derrotado por Jaques Wagner (PT), reeleito governador do Estado. Souto, que presidia o partido na Bahia desde 2007, segue como integrante da executiva da legenda no Estado.

Aleluia assume com a missão de tentar renovar o partido, ainda muito ligado ao senador Antonio Carlos Magalhães (1927-2007), cacique do então PFL no Estado. De acordo com ele, uma das primeiras ações será tirar o DEM da base de apoio da Prefeitura de Salvador.

Recentemente, o prefeito João Henrique Carneiro trocou o PMDB – com o qual havia obtido o apoio do DEM na disputa pela reeleição, em 2008, no segundo turno contra Walter Pinheiro, hoje senador petista- pelo PP. Com a mudança, João Henrique tenta se reaproximar do governo do Estado, que não conta com o apoio peemedebista.

