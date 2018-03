José Américo é eleito presidente da Câmara

Diego Zanchetta, de O Estado de S. Paulo

Com o apoio do PSD de Kassab, José Américo (PT) foi eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo nesta terça-feira, 1. A única oposição foi de Toninho Vespoli (Psol), que apresentou candidatura de última hora.

Agora as sessões vão ser paralisadas para definir qual vai ser a posição do PSD na mesa diretora. Tudo indica que eles devem ocupar a primeira vice-presidência. Com isso, Haddad consolida a sua maioria na Câmara e a aliança PSD e PT fica pavimentada.