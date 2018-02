José Alencar tem alta de hospital após ter sido internado para transfusão de sangue

Gustavo Uribe

O vice-presidente José Alencar deixou às 12h30 o Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, onde tinha sido internado no início da tarde de ontem para uma transfusão de sangue. Alencar deixou o local por uma saída lateral da unidade médica, em um Azera prateado, e não falou com a imprensa.

A assessoria de imprensa do vice informou que o quadro de saúde de Alencar é estável e que, após sair do hospital, ele se dirigiu para a sua residência em São Paulo. Logo mais, o Hospital Sírio Libanês divulgará boletim médico a respeito do tratamento do vice.