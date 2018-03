José Alencar é internado no Sírio-Libanês

Por Julia Baptista

O presidente da República em exercício, José Alencar, apresentou quadro de hipertensão nesta quarta-feira, 7, após se submeter ao tratamento de quimioterapia de rotina, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria do Hospital, Alencar está internado e se submeterá a “tratamento apropriado”. A equipe médica que o acompanha é coordenada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Paulo Hoff.

Em pouco mais de nove semanas, essa é a segunda vez que José Alencar, 78 anos, tem de ser internado por causa dos efeitos colaterias do tratamento quimioterápico. Alencar passou dois dias no Sírio Libanês com anemia e quadro congestivo pulmonar. Ele trava uma batalha contra o câncer há 12 anos e já realizou 15 cirurgias.