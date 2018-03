José Alencar é internado com perfuração no intestino, diz hospital

Pedro da Rocha

SÃO PAULO – O ex-vice-presidente, José Alencar, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, por volta das 13h de hoje, 9, em razão de uma perfuração no intestino. Segundo a assessoria do hospital, o problema é grave e ele passa por exames para avaliar qual o melhor procedimento a ser seguido.

O ex-vice-presidente trava há mais de 13 anos uma luta contra um câncer na região abdominal. Ele estava internado desde o dia 22 de dezembro, quando passou por cirurgia de emergência em razão de uma hemorragia digestiva, e recebeu alta no fim de janeiro.