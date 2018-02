Jogo do Brasil faz PSDB alterar data de convenção em SP

O PSDB paulista alterou a data da convenção que vai oficializar a candidatura de Geraldo Alckmin ao governo do Estado para o próximo domingo, 29. A mudança ocorreu porque o evento estava marcado para sábado, mesmo dia do jogo em que a seleção brasileira vai estreiar na próxima fase da Copa do Mundo.

A iniciativa ocorre após o recente anúncio do apoio do PSB, de Eduardo Campos, à candidatura de Alckmin, garantindo a indicação de um vice na chapa do tucano.A expectativa é de que o nome do presidente estadual do PSB, Márcio França, seja anunciado na convenção do PSDB paulista.

“É um aliado importante do ponto de vista programático. Nós da social democracia brasileira precisamos estar cada vez mais próximos do projeto social, de melhorar a vida das pessoas”, afirmou o Alckmin nesta segunda-feira, 23, recorrendo a uma expressão repetida com frequência pela pré-candidata a vice na chapa de Eduardo Campos (PSB), Marina Silva.