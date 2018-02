Jobim, ministro de Dilma, votou em Serra em 2010

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, declarou ter votado no candidato tucano José Serra nas eleições presidenciais de 2010. A escolha não interfere, segundo ele, nas relações com a presidente Dilma Rousseff. “Não se toca no assunto”, afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo.

A afinidade política de Jobim com o PSDB já era conhecida e sua opção nas eleições de 2010, afirmou, era de conhecimento de Dilma. “Não costumo fazer dissimulações, então não tenho dificuldades”, disse. Na entrevista, o ministro afirmou ainda que, caso Serra tivesse vencido as eleições, a condução da atual crise do Ministério dos Transportes teria sido a mesma de Dilma.

Jobim falou novamente sobre a polêmica frase dita em cerimônia de homenagem aos 80 do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso [tolerar idiotas], no começo do mês. Segundo ele, a declaração foi interpretada de forma equivocada pela imprensa e Dilma “até riu” do episódio.