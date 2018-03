Jingle de Duda Mendonça para Marta omite Mercadante

Malu Delgado

Convidado a comandar a área de marketing da campanha de Marta Suplicy (PT) ao Senado, o marqueteiro Duda Mendonça produziu um jingle para a campanha em que associa a imagem da ex-prefeita ao presidente Lula e à candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, omitindo a candidatura de Aloizio Mercadante (PT) ao governo de São Paulo.

Dirigentes petistas já temem crise política com a peça produzida por Duda, apesar de tecnicamente ter sido bastante elogiada. A parte polêmica do jingle é a que cita as estrelas nacionais petistas:

“Com Lula, com Dilma e Marta no Senado,

Os três jogando juntos,

Todos os três do mesmo lado

São Paulo mais forte é isso que a gente quer

Agora no Senado quero a voz de uma mulher”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hábil, Duda Mendonça trabalha subliminarmente para minimizar o alto índice de rejeição de Marta Suplicy e tenta ampliar seu teto eleitoral, apelando para o voto na petista “seja qual for seu lado” e “seja qual for a razão”.