Jaques Wagner tira a barba após 34 anos

O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), tirou a barba neste domingo, 8. O gesto faz parte de uma ação para levantar fundos para o programa estadual Todos pela Escola, que recebeu um reforço de R$ 500 mil. O montante foi doado por uma empresa da iniciativa privada ao Instituto Ayrton Senna, em cerimônia realizada no Colégio Municipal Tertuliano Góes, no Alto das Pombas, para que, em troca, o governador Jaques Wagner doasse a barba que o caracteriza há 34 anos.

“Eu acho que na batalha da educação vale tudo, vale uma barba, vale o sacrifício, vale o investimento que a gente está fazendo, no caso, uma parceria também com a Prefeitura”, afirmou o governador.

Segundo Wagner, cinco escolas municipais da região do Calabar – Alto das Pombas foram escolhidas para receber o benefício devido ao trabalho que já vem sendo desenvolvido, com a implantação da Base Comunitária de Segurança. “Segurança não é polícia, é principalmente Educação, Saúde, tudo isso”. As informações são do site do governo do Estado da Bahia. Compare o antes e o depois de Jaques Wagner:



Fotos: Manu Dias/Divulgação