Jaqueline Roriz é internada em Brasília com infecção renal

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

A deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF) está internada em uma clínica particular de Brasília. Ela deu entrada na tarde desta quinta-feira, 7, com um quadro de infecção renal. A internação acontece no dia seguinte à parlamentar voltar ao trabalho na Câmara. A deputada esteve fora das atividades parlamentares um mês desde que foi divulgado um vídeo no qual ela recebe dinheiro do delator do mensalão do DEM, Durval Barbosa.

Segundo a assessoria da parlamentar, ela está com febre alta desde terça-feira. Como o quadro não melhorou, a deputada foi atendida nesta quinta-feira pelo serviço médico da Câmara. Ela recebeu medicação e realizou exames que diagnosticaram a infecção. De acordo com a assessoria, os médicos da Casa recomendaram que ela procurasse uma clínica para se internar por pelo menos 48 horas.

Jaqueline Roriz seguiu a sugestão e deu entrada nesta tarde em uma clínica da Asa Sul. A febre da parlamentar cedeu um pouco, mas ela ficará em observação e deverá ser analisada por um infectoogista na sexta-feira para verificar a gravidade do problema.

Durante o período em que esteve afastada da Câmara Jaqueline apresentou atestados médicos. Em um deles alegou problemas emocionais e pediu uma licença sem prazo de validade. A Casa recusou os pedidos argumentando que só poderia abonar as faltas da deputada com uma avaliação de médicos da própria Câmara. A defesa da parlamentar pretende questionar a postura e pedir que seja pago o salário de Jaqueline pelos dias que ela não trabalhou.