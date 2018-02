¡UY, QUE NERVIOS!

Chegou a hora de mais um desafio, e dos grandes! Me lembro de quando há oito anos, comecei a trabalhar na Eldorado FM, foi louco entrar na rádio que era a minha favorita!

Aí então, levei uns 3 ou 4 anos para finalmente me sentir à vontade, pra diminuir aquela sensação de que cada vez que abria o microfone era como pular de um penhasco, só no final eu saberia se lá embaixo haveria água ou pedra dura!

Foi quando entrei no Trilhas e Tons. A responsa de assumir o horário que era do Daibem me deixou quase neurótica, mas passou, com o passar do tempo a gente aprende a importância de saber relaxar e relaxa mesmo!

E agora, uma mudança muito grande e audaciosa da Eldorado FM, o ELDORADO RÁDIO BLOG.



Cordas vocais já estão aquecidas! (Foto: Valeria Gonçalvez/AE)

Fazer um programa com vários canais de comunicação com o ouvinte – twitter, facebook, portal de voz, mensagens SMS, e-mail, transmissão ao vivo em vídeo aqui além, é lógico, do próprio blog.

E mais, um parceiro pra apresentar comigo essas novidades todas! O grande Fábio Lima, que já mostra ser uma espécie de Fred Astaire – generoso, inteligente, e divertido. Eu

sempre tive vontade de apresentar programa em dupla, já o faço com o Solo Latino que apresento com a Paulina Chamorro, e agora, todas as tardes estarei no ar, com o Fabião Lima, tocando boa música e trocando boas idéias com você.

Melhor impossível!

Agora, como diria o notável pugilista, e agora sambista, Adilson “Maguila” Rodrigues: “é fé em Deus e pé na ‘tauba'”!

Então, até segunda, 26 de outubro, às cinco da tarde, aqui no Eldorado RádioBlog – a tempo para o chá!

Beijos!