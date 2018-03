Itamar quer Serra no Senado para explicar mínimo de R$ 600

Eduardo Bresciani

O ex-presidente e senador Itamar Franco (PPS-MG) apresentou nesta terça-feira à Mesa do Senado um requerimento pedindo a presença na Casa do ex-candidato José Serra (PSDB) para debater a possibilidade de elevação do salário mínimo para R$ 600. Itamar quer ainda que sejam convidados líderes das centrais sindicais, que defendem o valor de R$ 580. O governo insiste que só é possível elevar o mínimo para R$ 545.

“Requeri ao Senado que se convide as centrais sindicais e o ex-governador Serra. Acho que a Casa precisa debater as propostas para o salário mínimo. A gente jogar com números sem ter um embasamento não é conveniente”, justificou Itamar.

A audiência, segundo Itamar, poderia acontecer em alguma comissão da Casa e ajudaria o Senado a definir o valor para o mínimo. O senador disse não ter conversado com Serra sobre o convite.