Itamar Franco e Fernando Collor devem integrar Comissão de Reforma Política, diz Sarney

Agência Senado

Os ex-presidentes da República e atuais senadores, Itamar Franco (PPS-MG) e Fernando Collor (PTB-AL) deverão integrar a Comissão de Reforma Política. A informação é do presidente do Senado, José Sarney, ao chegar nesta terça-feira, 8, ao Senado Federal. Ele explicou que já tem uma lista com alguns dos nomes que serão convidados a compor a comissão a ser instalada anda nesta semana. “Os ex-presidentes da República que estão no Congresso evidentemente farão parte da comissão”, assinalou.

Foto: Dida Sampaio/AE – 07.02.2011

De acordo com Sarney, a expectativa é anunciar ainda hoje os integrantes da comissão, que terá um prazo de 60 dias de funcionamento.