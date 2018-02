Itamar deixa trajetória de honradez, diz Dilma

A presidente Dilma Rousseff referiu-se à trajetória do ex-presidente e senador Itamar Franco como exemplo de “honradez”. Em nota divulgada neste sábado, 2, a presidente lamentou a morte de Itamar. Diz a nota:

“Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento do senador e ex-presidente Itamar Franco. Dirigente do País em um momento crucial da nossa história recente, o presidente Itamar nos deixa uma trajetória exemplar de honradez pública. O Brasil e Minas sentirão a sua falta. Neste momento de dor, quero transmitir meus sentimentos a seus familiares e amigos.”

Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Itamar foi um “grande democrata” e teve sabedoria na condução da política econômica durante seu governo, entre 1992 e 1994. Parlamentares e amigos do ex-presidente também destacaram a sua atuação política.