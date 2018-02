Irmão de ex-prefeito é preso por suspeita de envolvimento na morte de vereador em Analândia

José Maria Tomazela

A Polícia Federal decretou em operação conjunta com a Política Civil e o Ministério Público Municipal, realizada nesta quarta-feira, 10, a prisão temporária por 30 dias de Luiz Carlos Perin, irmão do atual chefe de gabinete e ex-prefeito de Analândia, José Roberto Perin. Luiz Carlos é suspeito de ser mandante do assassinato do vereador da oposição Evaldo Nalin, morto com 7 tiros justamente há um mês.

O ex-prefeito, ao contrário, foi levado à delegacia para prestar depoimento, mas não deve ficar preso. O decreto foi tomado pelo juiz Mário Massanori Fujita, de Rio Claro.

Luiz Carlos e José Roberto são primos do atual prefeito da cidade, Luiz Garbuio (DEM). A família já totaliza quase 18 anos na prefeitura.