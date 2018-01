Internautas registram visita de Obama

A visita do presidente americano Barack Obama ao Rio de Janeiro foi registrada pelos internautas e bastante comentada nas redes. Desde a noite de sexta-feira, 18, vídeos com imagens da chegada e da passagem do chefe de Estado pela cidade estão disponíveis no YouTube, além de imagens de um protesto no Rio de Janeiro, realizado na sexta. Neste domingo, 20, internautas tentaram registrar o momento em que o presidente deixava o hotel, mas Obama entrou no carro da comitiva ainda na garagem. Muitos dos vídeos destacam a equipe de segurança. Veja alguns abaixo:

No Twiiter, a hashtag #obama ficou entre os Trending Topics do Brasil durante todo o fim de semana. Nesse domingo, o termo chegou a ocupar a segunda posição, acompanhada também da hashtag #ThetroMunicipal, de onde o presidente discursou nesta tarde. O termo, aliás, chegou a ocupar a lista mundial das palavras mais mencionadas na rede de microblog.