Internautas não votariam em nenhum dos candidatos à presidência da Câmara

A Câmara escolhe nesta segunda-feira, 4, seu novo presidente, mas nenhum dos candidatos receberia os votos dos internautas. Em enquete promovida na página do Facebook, o Estado perguntou em quem os leitores votariam se fossem deputados. A opção “Em nenhum dos nomes” ficou em primeiro lugar com 46,8% e “votaria nulo” ficou com 13,7%, em terceiro lugar.

Dos três candidatos citados, recebeu mais votos o deputado Julio Delgado (PSB-MG), com 26,2%, seguido de Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), com 7,3%, e Rose de Freitas (PMDB-ES), com 6%.

Quando a enquete foi publicada, há duas semanas, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) ainda não havia manifestado seu interesse em concorrer ao cargo e por isso não foi mencionado entre os concorrentes.