PT vai entrar com ações criminal e civil contra Índio e ação eleitoral contra o PSDB

Rodrigo Alvares

Em entrevista coletiva no início da tarde de hoje, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, disse que o partido vai entrar com uma ação criminal por injúria e difamação e uma ação civil por danos morais contra o candidato a vice-presidente na chapa de José Serra, Índio da Costa, além de uma ação eleitoral contra o PSDB. No processo, o PT pedirá direito de resposta a ser veiculada no site do PSDB, já que foi neste espaço que o partido divulgou as declarações em que o deputado afirma que o PT tem relação com as Farc e com o narcotráfico.

O partido também não descarta uma ação civil contra o PSDB caso o partido não se manifeste através de uma desautorização a Índio da Costa até o meio dia de amanhã (20).

O secretário-geral do partido, José Eduardo Martins Cardoso declarou que “em relação à ação eleitoral, obviamente é o PSDB o responsável pelo conteúdo do site”. Se o PSDB não se pronunciar contra o que o deputado disse, vamos entender que há uma concordância do PSDB com a fala do deputado Índio”, acrescentou Cardoso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dutra, seguiu o mesmo discurso: “Não vou fazer qualquer ilação sobre os motivos que o levaram a fazer tal declaração”, disse. “Ele fez afirmações categóricas de que o PT é cúmplice do narcotráfico”, finalizou.