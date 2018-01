Indio assina desfiliação do DEM

Christiane Samarco, da Agência Estado

O ex-deputado Indio da Costa, candidato a vice-presidente do tucano José Serra, assinou na tarde desta quinta-feira, 24, a ficha de desfiliação do DEM, no Rio de Janeiro.

Ele já foi convidado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para integrar o novo partido PSD, mas informou que não decidirá agora seu futuro partidário. Indio deve ficar sem partido até o final de setembro, quando se encerra o prazo de filiação para os candidatos às eleições municipais de 2012.

No final da noite dessa quarta-feira, 23, o ex-deputado comentou em seu perfil no Twitter as razões que o levaram a deixar o Democratas. Em uma das três mensagens, Indio destacou a intervenção do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, no diretório municipal do partido.