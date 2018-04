Escolha de Índio da Costa para vice de Serra funciona como um alívio para o DEM

Rodrigo Alvares

Assessores e parlamentares do DEM em Brasília ficaram surpresos e empolgados com a indicação do deputado federal Índio da Costa (DEM-RJ). Alguns sequer acreditavam na notícia por conta do bom trânsito que ele tem dentro do partido.

Nome de deputado animou integrantes do DEM. Foto: Dida Sampaio/AE

“Melhorou muito o clima do pessoal por causa do envolvimento dele com o projeto do Ficha-Limpa. “O clima aqui estava muito pesado”, disse uma fonte.

Sobre o envolvimento do deputado em casos como um processo de licitação de merenda escolar que foi considerado fraudulento e resultou na abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara do Rio, brincou: “Deixa a gente aproveitar um pouco. Depois de seis meses sofrendo com o escândalo do Arruda [o mensalão do Distrito Federal], vou até soltar uns foguetes para comemorar”.