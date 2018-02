Inchaço no pescoço incomoda Lula

Bruno Boghossian e Daiene Cardoso

Cinco meses depois de ter concluído um tratamento contra o câncer na laringe, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrava incômodo com o inchaço na região do pescoço – reflexo das sessões de radioterapia. Aliados do ex-presidente relataram que ele aparenta estar bem de saúde.

Lula protagonizou uma produção em série de fotografias para estampar os cartazes de petistas e aliados na eleição deste ano. O cabo eleitoral mais requisitado dessas eleições passou a manhã desta segunda-feira, 30, posando ao lado de cerca de 100 candidatos no salão de um hotel na Zona Sul de São Paulo. O ex-presidente continua poupando sua voz e fez uma sessão de fonoaudiologia no próprio hotel antes das fotos.

Foram convidados 84 petistas e 34 candidatos apoiados pelo PT nas capitais e municípios com mais de 150 mil eleitores. A três dias do início do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), foi notada no evento a ausência de João Paulo Cunha, que é um dos 38 réus do processo e candidato do PT à prefeitura de Osasco, a uma hora de distância do hotel.