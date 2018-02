Humberto Costa lidera pesquisa de intenção de voto no Recife

estadão.com.br

Segundo pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de Pernambuco, o candidato do PT, Humberto Costa, lidera a intenção de voto para eleição à Prefeitura de Recife.

O petista aparece com 40%, seguido por Mendonça Filho (DEM) com 20%, e depois por Daniel Coelho (PSDB) com 9%. Eleitores que ainda não tem candidato são 7% e votos brancos ou nulos totalizam 14%.

Veja a relação da pesquisa:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Humberto Costa (PT) – 40%

Mendonça Filho (DEM) – 20%

Daniel Coelho (PSDB) – 9%

Geraldo Júlio (PSB) – 5%

Esteves Jacinto (PRTB) – 2%

Edna Costa (PPL) – 1%

Jair Pedro (PSTU) – 1%

Roberto Numeriano (PCB) – Não pontuou

Branco/nulo – 14%

Não sabe/não respondeu – 7%