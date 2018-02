Hospital Sírio-Libanês não divulgará mais boletins sobre José Alencar

estadão.com.br

SÃO PAULO – A assessoria de imprensa do Hospital sírio-libanês informou neste sábado, 22, que não divulgará mais nenhum boletim médico sobre o estado de saúde do ex-vice-presidente José Alencar até que ele tenha alta ou que alguma piora no seu quadro clínico seja verificada.

O boletim médico que está valendo, portanto, é o do último dia 10, disponível no site do hospital. Segundo a nota, Alencar permanece em um quarto do Hospital Sírio-Libanês, com quadro clínico estável.

As equipes médicas que o acompanham são coordenadas pelos Profs. Drs. Paulo Hoff, Raul Cutait, Ademar Lopes, Roberto Kalil Filho, Paulo Ayroza Galvão, Yana Novis, David Uip, Miguel Srougi e Francisco César Carnevale.