Homem tenta invadir Palácio da Alvorada de carro

Tânia Monteiro

BRASÍLIA – O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República informou há pouco, por meio de nota à imprensa, que na madrugada desta terça-feira, 18, por volta das 2h15, ocorreu uma tentativa de invasão no Palácio da Alvorada por um homem que dirigia um carro. Segundo a nota, “o incidente provocou a reação imediata da equipe de serviço que realizou a detenção do condutor do veículo”, que foi encaminhado à Polícia Federal.

O Palácio da Alvorada é a residência oficial da presidência da República, mas a presidente Dilma Rousseff ainda não está morando lá. Desde antes da posse, Dilma está na Granja do Torto, enquanto o Palácio é preparado para ela.

Essa não é a primeira vez que ocorre uma tentativa de invasão no Palácio da Alvorada. Em outubro de 2008, a segurança da Presidência da República baleou com munição não letal um homem que tentou invadir o Palácio. O homem chegou a pular o espelho d’água, acessando o gramado do Palácio da Alvorada.