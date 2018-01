Homem escala mastro e queima Bandeira do Brasil em Brasília

Tânia Monteiro, de O Estado de S. Paulo

Um homem escalou agora o mastro da Bandeira do Brasil que fica na Praça dos Três Poderes, em Brasília, por volta das 11h desta quarta-feira, 13. Do alto, ele grita muito, mas não é possível identificar exatamente o que ele fala. É possível ouvir apenas algumas críticas ao senador Romero Jucá (PMDB-PR).

Ele atirou papéis e queimou um pedaço da bandeira. No momento em que o homem subiu no mastro, o presidente em exercício, Michel Temer, estava reunido com lideranças dos partidos para discutir o novo Código Florestal. Não se sabe ainda quais as providências que serão tomadas para evitar acidentes. Desde as 11h, bombeiros estão próximos ao manifestante e tentam fazê-lo descer.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

• Leia mais notícias de política

Texto alterado às 13h38 para acréscimo de informações