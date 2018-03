Homem é encontrado morto na Câmara de Porto Alegre

Elder Ogliari

Um homem foi encontrado morto num banheiro da Câmara Municipal de Porto Alegre nesta segunda-feira. Ele era conhecido de vereadores e de servidores do Legislativo porque costumava entrar no prédio, assistir as sessões e eventualmente pedir algum auxílio às pessoas que abordava, segundo relato de funcionários. Embora não portasse documentos, foi identificado como Luis Rogério Haby Marques, de idade não informada. A equipe do ambulatório da Câmara foi acionada, mas encontrou o visitante já sem vida e concluiu que ele morreu de mal súbito. Os vereadores encerraram a sessão ordinária logo depois da confirmação do óbito