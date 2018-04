Esta é “Bruno”, uma gatinha que apareceu no que foi um dia o campo de concentração de Auschwitz. Ela faz a alegria dos turistas, eles adoram, os funcionários do museu, que Auschwitz se tornou, também, cuidam dela e a alimentam! Mas as “autoridades” querem levá-la para um abrigo público… As “autoridades” da Polônia também não têm nada mais importante para fazer…

Faço meus os versos do gênio cearense Marcondes Falcão Maia:

“Hey, Chica, deixe o gato em paz

não vamos traumatizar o coitado do animal”