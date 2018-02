Henrique Meirelles recusa convite do PMDB para integrar chapa em SP

Elizabeth Lopes e Ricardo Chapola

São Paulo – O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, atualmente filiado ao PSD, não aceitou o convite do candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, para disputar o Senado Federal em sua chapa majoritária. Meirelles fez o comunicado na noite deste domingo, 29, aos dirigentes das duas siglas.

O motivo da recusa ainda não foi informado. O PSD realiza nesta manhã sua convenção estadual onde vai ratificar o apoio ao PMDB de Paulo Skaf. A escolha pelo PMDB, divulgada com exclusividade pelo Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado, na sexta-feira, 27, deixa a legenda do ex-prefeito Gilberto Kassab alinhada com a aliança nacional que apoia a reeleição da presidente Dilma Rousseff.

Paulo Skaf, que é presidente licenciado da Fiesp, deverá chegar à convenção estadual do PSD por volta do meio-dia.