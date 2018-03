Helicóptero com governador do PR faz pouso forçado em São Paulo

Agência Estado

O helicóptero que transportava o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), para um almoço em São Paulo, precisou fazer um pouso forçado no aeroporto Campo de Marte, em razão de uma pane técnica, no fim da manhã desta quarta-feira, 4. De acordo com informações da assessoria de imprensa do governo, o helicóptero Bell 206L perdeu a estabilidade, mas o piloto conseguiu realizar a aterrissagem. Ninguém ficou ferido.

Richa estava em São Paulo para uma consulta médica no Hospital Albert Einstein. De lá, ele seguiriaa para o almoço com a direção do banco de investimentos BTG Pactual a bordo do helicóptero. No entanto, foi detectada a pane técnica e o aparelho pousou no Campo de Marte. O governador permaneceu alguns minutos no local e seguiu de carro para o encontro com a direção do banco. O retorno a Curitiba está previsto para esta tarde.