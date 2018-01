Hebe em conversa com Dilma: ‘Ela tem uma doçura no jeitinho de falar’

Foi ao ar na noite desta terça-feira, na Rede TV! a entrevista que Hebe Camargo fez com Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada, em Brasília. A estreia do programa da apresentadora foi gravada no dia 1º de março.

Em tom coloquial, a conversa foi de temas prosaicos, como o que não pode faltar na bolsa da presidente, até a luta de Dilma – e da própria Hebe – contra o câncer. “É uma mulher que, pode não parecer, mas ela tem uma doçura no jeitinho de falar”, disse Hebe, na apresentação da presidente. As duas passearam pelo palácio e até cantaraloram músicas de Roberto Carlos.

Dilma contou que na infância queria ser bailarina, e depois do Corpo de Bombeiros. Falou do ingresso na política, ainda na escola, e também da passagem pela prisão durante a ditadura militar. A edição da entrevista que foi ao ar durou cerca de 40 minutos. Toda a conversa é embalada por uma música de fundo – do “Trenzinho Caipira, de Villa-Lobos” a melodias suaves da Bossa Nova. Hebe ainda deu de presente a Dilma um amuleto para afastar o olho gordo e um colar escrito “Vida”.

Veja a íntegra da entrevista:

O Blog do Planalto colocou no ar a transcrição da conversa de Dilma com Hebe.