Haddad usou jato oficial para transportar família, diz jornal

Familiares do pré-candidato petista à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, teriam viajado em jatos da Força Aérea Brasileira (FAB), segundo reportagem da Folha de S.Paulo desta segunda-feira, 13. Os deslocamentos teriam ocorrido quando o político ainda era ministro da Educação.

Dos 129 deslocamentos avaliados pela publicação, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2011, em 97 estavam Haddad, a mulher, Ana Estela, e a filha. As viagens eram entre Brasília e São Paulo. Em alguns dos casos, de acordo com a reportagem, o então ministro viajou apenas com a mulher e a filha. O levantamento foi feito com base na agenda do Ministério da Educação e planilhas da FAB.

O uso de aeronaves oficiais é regulamentado por decreto federal, que prevê o transporte de ministros e autoridades para agendas oficiais e deslocamentos para a residência. O texto não explicita se o transporte é válido a parentes. Para Haddad, não haver “problema na prática”.