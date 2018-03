Um grupo de Hacker intitulado iPiratesGroup atacou e tirou o site do Ministério do Esporte do ar. O ato foi um protesto contra as denúncias de corrupção na pasta, que já levaram à queda do então ministro Orlando Silva. A assessoria de imprensa do ministério confirmou o ataque e afirmou que foi rapidamente controlado. Segundo a assessoria, como o site ficaria muito lento, a equipe de tecnologia resolveu tirá-lo do ar.

