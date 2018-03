Guerra e Serra escolhem Paraná para articulação política

Julia Duailibi

Em campanha pela reeleição à presidência do PSDB, o deputado Sérgio Guerra (PE) foi nesta quinta ao Paraná para uma conversa com o governador do Estado, o tucano Beto Richa. Quase que encontra por lá o ex-governador José Serra, que deu um pulo em Cascavel, onde acontecia uma feira agropecuária.

Acompanhado do secretário de Agricultura paulista, João Sampaio, e por alguns deputados paranaenses, Serra manifestou desconforto com a associação da eleição para a presidência do partido com as eleições de 2014. Mas, para os que estiveram com o tucano, deixou a impressão de que “ainda está no jogo” – tanto no eleitoral quanto no do comando partidário.