Grupos promovem campanha ‘Diga não a Renan’

O Estado de S.Paulo

O Movimento 31 de Julho, grupo que promove ações para combater a corrupção na política, lançou a campanha “Diga Não a Renan”. Em parceria com a ONG Rio de Paz, os participantes promovem um abaixo-assinado na internet para pedir aos senadores que não escolham o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) como o próximo presidente da Casa. A eleição será realizada na próxima sexta-feira, 1º de fevereiro.

Os grupos pedem que os senadores “elejam um presidente ficha limpa” e esperam conseguir 3 mil assinaturas. Nas últimas semanas, uma série de denúncias foram publicadas pela imprensa contra Renan. Na quarta-feira, 23, por exemplo, o Estado mostrou que a Construtora Uchôa, de aliados políticos de Renan, faturou nos últimos dois anos R$ 70 milhões em recursos do programa Minha Casa, Minha Vida em Alagoas. A candidatura do senador, no entanto, tem apoio do seu partido e aval do PT e do Planalto.

“Graves denúncias pesam sobre a vida política de Renan e é inaceitável que ele retome um dos mais altos postos da República antes que tudo seja esclarecido”, diz a petição. Até o momento, 2,2 mil pessoas já assinaram o documento, que será levado por representantes das ONGs ao Senado.