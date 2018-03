Grupo pede impeachment de Agnelo Queiroz

estadão.com.br

O suposto envolvimento do governador do DF nos negócios com Carlinhos Cachoeira pode custar o mandato de Agnelo Queiroz (PT). O diretor do Comitê Ficha Limpa do DF, Diego Ramalho, apresentou nesta segunda-feira, 16, um pedido de impeachment de Queiroz.

Para o porta-voz do governo, Ugo Braga, trata-se de um golpe, já que o mesmo grupo apareceu na Câmara “há poucos meses de mãos dadas com o senador Demóstenes Torres (sem partido)”.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, não foram apresentadas comprovações em documentos ou indicado o local onde elas estariam. A legislação permite a qualquer cidadão apresentar o pedido, desde que fundamentado em provas.