Grupo de Marina acusa Penna de tentar esvaziar debate sobre democracia no PV

A irritação de partidários e simpatizantes de Marina Silva com a direção nacional do PV só aumenta. O motivo mais recente é uma reunião do diretório municipal de São Paulo, convocada pelo seu presidente, Carlos Camacho, para as 14 horas do próximo sábado, 9 de abril. Trata-se exatamente do mesmo dia e horário para o qual já estava agendado um encontro com Marina Silva e a militância verde, para discutir a democracia interna no PV.

A ala favorável à candidata derrotada na eleição presidencial não vê coincidência no fato, mas sim mais uma manobra do presidente nacional do partido, José Luiz Penna, de quem Camacho é aliado, para esvaziar o encontro com Marina. Os simpatizantes da ex-senadora também não gostaram da mensagem postada no Facebook por Patricia Penna, mulher do presidente, sobre o encontro do diretório municipal, dizendo: “Este sim vale a pena! Este sim é democrático.”

A assessoria de Camacho nega a intenção de esvaziar o encontro com Marina. Segundo suas informações, encontro do sábado estava previsto desde o mês passado e servirá para dar posse a novos conselheiros municipais, eleitos recentemente. O outro lado, próxima a Marina, lembra, no entanto, que essas reuniões do diretório ocorrem tradicionalmente no último sábado de cada mês (e não no segundo).

O encontro com a ex-senadora, denominado Que Democracia Teremos, está programado para a Assembleia Legislativa, na região do Ibirapuera, zona sul. O encontro arranjado pelo diretório municipal, curiosamente denominado Ato Democrático, será na sede da Fundação Idepac, no bairro do Tatuapé, na zona leste.

A assessoria de Penna também negou que ele tenha ligação com o episódio. Os partidários de Marina asseguram que ele vem tentando criar empecilhos para os debates sobre democracia partidária, uma vez que pode ser o maior prejudicado caso ela consiga convencer o partido a promover eleições para escolher uma nova direção nacional.

Autorizado pela diretoria executiva do partido, Penna, que já está no cargo há 12 anos, adiou para 2012 as eleições revistas para este ano. O grupo mais próximo se insurgiu contra a prorrogação e, a partir daí deu início à série de debates sobre democracia partidária.

Além do encontro no sábado, na Assembleia Legislativa de São Paulo, estão previstos debates no Rio, no domingo, e em Belo Horizonte, no dia 19.

