Governo Lula revela seus palpites para a Copa do Mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros apresentaram seus palpites para as finais da Copa do Mundo na quarta-feira, 16, no Blog do Planalto, do governo federal. Através de uma apresentação, o usuário do site pode conferir quais equipes cada ministro e o presidente da República acham que chegarão entre as quatro primeiras.

Sem exceção, todos apontaram o Brasil como favorito para vencer o torneio. Por outro lado, apenas dois ministros incluíram a equipe anfitriã, África do Sul, entre os prováveis quatro finalistas. Países com tradição em Copas do Mundo, como Itália e Alemanha, e a sensação Espanha foram os mais lembrados.

Confira abaixo todos os palpites:

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República: 1º Brasil, 2º Alemanha, 3º Itália, 4º Argentina

Juca Ferreira, ministro da Cultura: 1º Brasil; 2º Alemanha; 3º Argentina; 4º Espanha

Fernando Haddad, ministro da Educação: 1º Brasil; 2º Alemanha; 3º Espanha; 4º Argentina

Wagner Rossi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastescimento: 1º Brasil; 2º Itália; 3º Argentina; 4º Espanha

Luiz Eduardo Barretto, ministro do Turismo: 1º Brasil; 2º Argentina; 3º Espanha; 4º Alemanha

Luiz Paulo Barreto, ministro da Justiça: 1º Brasil; 2º Alemanha; 3º Argentina; 4º Holanda

Márcia Lopes, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 1º Brasil; 2º África do Sul; 3º Argentina; 4º Alemanha

Márcio Fortes, ministro das Cidades: 1º Brasil; 2º Alemanha; 3º Itália; 4º Argentina

Altemir Gregolin, ministro da Pesca: 1º Brasil; 2º Espanha; 3º Argentina; 4º Alemanha

Izabella Teixeira, ministra do Meio Ambiente: 1º Brasil; 2º Argentina; 3º Alemanha; 4º Espanha

José Gomes Temporão, ministro da Saúde: 1º Brasil; 2º Alemanha; 3º Espanha; 4º Holanda

Erenice Guerra, ministra da Casa Civil: 1º Brasil; 2º Alemanha; 3º Holanda; 4º Argentina

Miguel Jorge, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: 1º Brasil; 2º Alemanha; 3º Argentina; 4º África do Sul

José Arthur Filardi, ministro das Comunicações: 1º Brasil; 2º Itália; 3º Argentina; 4º Alemanha

