Governo estuda mudanças no Incra após desgaste com nomeações políticas

Roldão Arruda

O governo está mesmo estudando mudanças na estrutura do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Durante encontro com representantes de trabalhadores rurais e movimentos de sem-terra, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência, confirmou a informação. Ele não quis adiantar nada, porém, sobre o que pode mudar. Sabe-se que uma das intenções do governo é frear o desgaste que as nomeações políticas para as superintendências regionais provocam na instituição.

