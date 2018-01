Governo decide mudar comando da Polícia Rodoviária Federal

Marcelo de Moraes, de O Estado de S.Paulo

Depois de atravessar os dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Hélio Cardoso Derenne, pode ser substituído no cargo ainda nessa semana. Fontes do governo federal afirmam que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, já tomou a decisão de mudar o comando do órgão e

promover mudanças na gestão da Polícia Rodoviária.

Se a troca for confirmada, pode provocar um desgaste político com o PMDB, já que Derenne sempre teve aval do partido para se manter à frente do posto. Em Balneário Camboriú, Derenne tem sido, inclusive, apontado como possível candidato peemedebista à prefeitura da cidade.

Na última semana, a presidente Dilma Rousseff autorizou o processo de nomeação de representantes expressivos do partido, como Geddel Vieira Lima e Íris Rezende, que ainda esperavam por uma vaga no governo depois

de perderem as eleições do ano passado.