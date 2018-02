Governo de SP cria o SIC.SP, página para o cidadão pedir informação

O Governo de São Paulo criou o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), por onde qualquer internauta pode solicitar informações relacionadas aos órgãos do Estado. A página integra as ações para atender às demandas criadas pela Lei de Acesso à Informação, em vigor no Brasil desde maio.

Na página, o cidadão pode cadastrar o pedido pela internet e é informado como pode solicitar dados pessoalmente, por carta ou por telefone. Depois de formalizar a solicitação, é possível acompanhar o pedido pelo número do protocolo. Seja qual for o formato, não é preciso justificar a razão nem para qual finalidade os dados serão usados, apenas detalhar exatamente o que deseja saber.

Na semana passada, o Blog Públicos, que acompanha ações sobre transparência pública e a implementação da Lei de Acesso no País, registrou a publicação dos salários dos mais de 1 milhão de servidores ativos e inativos do Estado. Os dados estão no Portal da Transparência Estadual, mas o sistema só permite busca por nomes, o que complica um pouco a pesquisa e formas de filtragem dos dados.