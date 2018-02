Governador do DF é internado no Incor com suspeita de enfarte

Christiane Samarco, da Sucursal de Brasília

Atualizado às 12h34



O governador do Distrito Federal, Rogério Rosso (PMDB), deu entrada nesta manhã no Instituto do Coração, em Brasília, com dor aguda no peito e suspeita de enfarte no miocárdio. Até o início desta tarde, não havia mais informações sobre o seu estado de saúde.

Rosso tomou posse em abril para um mandato-tampão. Foto: André Dusek/AE – 21.04.2010

Rogério Rosso, de 41 anos, tomou posse em abril para um mandato-tampão, com voto de 13 dos 24 deputados distritais. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, havia deixado o cargo acusado de comandar o “mensalão do DEM”.

Nascido no Rio de Janeiro, Rogério Rosso é casado com Karina Curi, que pertence a uma das famílias mais ricas da cidade, dona de uma empresa revendedora de pneus.

O atual governador começou na vida política como aliado do ex-governador Joaquim Roriz (PSC), tendo sido indicado por ele administrador de Ceilândia, uma das maiores unidades administrativas do Distrito Federal em 2004. O peemedebista também trabalhou no governo de Arruda, quando assumiu a gestão da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) em 2007.