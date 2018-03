O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, comemorou nesta segunda-feira, 7, seu aniversário de 59 anos, com uma festa ao lado da família na capital paulista. Sua mulher, Lu Alckmin, divulgou algumas imagens do evento pelo seu perfil no Twitter.

