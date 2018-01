Gilberto Carvalho deve ouvir críticas de movimentos sociais a política econômica de Dilma

Roldão Arruda

A política econômica do governo Dilma Rousseff deve ser o principal assunto da pauta do encontro, marcado para o final da tarde desta quarta, entre o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência da República, e representantes da Coordenação Nacional dos Movimentos Sociais.

Líderes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Movimento dos Sem Terra (MST) e de outras organização pretendem reclamar da influência do ministro Antonio Palocci, da Casa Civil, nos assuntos econômicos. Na expressão de um dirigentes da coordenação, o governo estaria impondo ao País a agenda econômica derrotada na eleição do ano passado. Tudo indica que, na disputa palaciana sobre os rumos da economia, eles pendem mais para o ministro da Fazenda, Guido Mantega.