Sem mandato, José Genoino (PT-SP) foi com carro da Câmara à casa do ex-deputado Sigmaringa Seixas para jantar comemorativo do aniversário do PT, na noite da quinta-feira, 10. O jantar contou ainda com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a ocupar a presidência de honra do partido, e da presidente Dilma Rousseff.

