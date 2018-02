Conheça os melhores parlamentares de 2010 eleitos pelo Congresso em Foco

Ricardo Chapola

A noite da próxima segunda-feira, 22, terá um toque especial para 52 parlamentares federais eleitos como os melhores de 2010. Os congressistas são indicados pelos jornalistas que cobrem as atividades da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, parceiro do projeto.

Veja a lista dos melhores parlamentares eleitos:

Senadores

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cristovam Buarque (PDT-DF) (eleito o melhor)

Marina Silva (PV-AC)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

Paulo Paim (PT-RS)

Alvaro Dias (PSDB-PR)

Pedro Simon (PMDB-RS)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)

Demóstones Torres (DEM-GO)

Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)

Renato Casagrande (PSB-ES)

Deputados

Chico Alencar (Psol-RJ) (eleito o melhor)

Gustavo Fruet (PSDB-PR)

Luciana Genro (Psol-RS)

Ivan Valente (Psol-SP)-

Manuela d’Ávila (PCdoB-RS)

Fernando Gabeira (PV-RJ)

Luiza Erundina (PSB-SP)

Flávio Dino (PCdoB-MA)

Rita Camata (PSDB-ES)

Indio da Costa (DEM-RJ)

José Eduardo Cardozo (PT-SP)

Aldo Rebelo (PCdoB-SP)

Domingos Dutra (PT-MA)

José Carlos Aleluia (DEM-BA)

Luiz Couto (PT-PB)

Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

José Genoino (PT-SP)

Raul Jungmann (PPS-PE)

Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Beto Albuquerque (PSB-RS)

Miro Teixeira (PDT-RJ)

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Pedro Wilson (PT-GO)

Maurício Rands (PT-PE)

Arnaldo Madeira (PSDB-SP)

Michel Temer (PMDB-SP)

Cândido Vaccarezza (PT-SP)

Ibsen Pinheiro (PMDB-RS)

Edson Duarte (PV-BA)

Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Alguns destaques deste prêmio são os senadores Alvaro Dias (PSDB-PR) e Aloizio Mercadante (PT-SP). Apesar de não ter sido finalista em 2007, Alvaro recebeu o troféu como senador mais assíduo em 2007. Mercadante ficou entre os melhores em 2006, 2007 e 2008.

Outras indicações de relevância foram a de Marina Silva (PV-AC), Tião Via (PT-AC) e Marisa Serrano (PSDB-MS). Cada um deles foi selecionado três vezes pelos jornalistas.

Dos parlamentares da Câmara, José Genoino (PT-SP) foi indicado ao prêmio, mesmo não tendo sido reeleito nas eleições deste ano.

Também serão distribuídos prêmios para os parlamentares que tiveram destaque em áreas específicas, como a defesa da educação, o combate à corrupção, a promoção da saúde, a defesa do meio ambiente e a defesa da democracia. Na cerimônia será eleita também a melhor iniciativa do Congresso em 2010.

Entram na disputa a Lei da Ficha Limpa, a PEC do Divórcio, a PEC da Maternidade, a política de resíduos sólidos e a distribuição dos royalties do pré-sal.