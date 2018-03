Garotinho tem carro de som apreendido perto do prédio da Justiça Eleitoral carioca

Fonte: TRE-RJ

A fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) apreendeu, na noite desta terça-feira, 27, em frente à sede do tribunal, um veículo de propaganda do candidato a deputado federal Anthony Garotinho (PR-RJ) e da candidata a deputada estadual Clarissa Garotinho (PR-RJ). A apreensão foi determinada pelo corregedor regional eleitoral, juiz Luiz de Mello Serra, que flagrou o carro de som, em alto volume, quando deixava o prédio.

No veículo, estavam a candidata e cerca de dez outras pessoas. Segundo o tribunal, o carros de som infringia o art. 10, § 1º, inciso 1, da Resolução 23191 do TSE, que proíbe “a instalação e o uso de alto-falantes ou amplificadores de som em distância inferior a 200 metros das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos órgãos judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares”. O carro foi encaminhado ao depósito do TRE no Caju.