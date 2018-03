Garotinho publica vídeo de jantar de Sérgio Cabral com Fernando Cavendish, da Delta

O deputado federal Anthony Garotinho (PR-RJ) publicou em seu blog, neste sábado, uma nota afirmando que o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), mentiu em nota oficial ao dizer que não tinha relações com o empresário Fernando Cavendish, dono da Delta.

Um vídeo foi divulgado mostrando um jantar – ocorrido em Paris ou em Mônaco – com Cabral, o secretário de Saúde Sérgio Côrtes, Cavendish e suas respectivas mulheres. A gravação foi feita na véspera do aniversário de Adriana Ancelmo, esposa de Cabral, provavelmente, no ano de 2009. No vídeo, Cabral insiste para Cavendish marcar logo a data do casamento com Jordana, que faleceu em um acidente de helicóptero na Bahia em 2011.

Garotinho ainda promete divulgar mais informações contra Cabral e diz possuir material suficiente para confirmar a relação próxima do governador com Cavendish.