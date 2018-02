Gabriel Laender pede exoneração da Casa Civil

Rosana de Cassia, de Brasília

O advogado Gabriel Boavista Laender foi exonerado “a pedido” do cargo de assessor da secretaria executiva da Casa Civil da Presidência da República. A portaria de exoneração foi publicada nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial da União. Laender é suspeito de envolvimento no esquema de lobby da Casa Civil. Ele era advogado da empresa de telefonia Unicel, que, segundo denúncia da revista Veja, teria sido beneficiada pela Anatel para atuar no ramo de telefonia móvel via rádio. Depois disso foi para o Palácio do Planalto.

Na Casa Civil, Laender trabalhou ao lado de Vinícius Castro, também acusado de participar de suposto esquema de favorecimento de empresas, em troca de propina, e que pediu demissão ainda no início das acusações. Os dois já prestaram depoimento na Polícia Federal.