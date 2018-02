Por Luciana Nunes Leal

O deputado Fernando Gabeira, pré-candidato do PV ao governo do Rio, depois de reagir às declarações da petista Marta Suplicy de que era ele o escalado para matar o embaixador americano Charles Elbrick, sequestrado em 1969, voltou ao assunto no Facebook. “Daqui a alguns anos a Marta vai me pedir desculpas e eu certamente vou aceitar”, escreveu Gabeira, no fim da tarde de ontem.