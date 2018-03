Sobrinha do prefeito de Barueri ameaça colega em vídeo

Segundo o blog do CQC, Thamiris Furlan, sobrinha do prefeito de Barueri, Rubens Furlan, e filha do secretário de Educação do município, Celso Furlan, é quem aparece no vídeo do YouTube ameaçando um colega de conseguir sua expulsão da faculdade onde ambos estudam. Na terça-feira, 30, chegou a circular a informação, reproduzida aqui no blog, de que a garota do vídeo seria Priscila Furlan, filha do prefeito.

Thamiris ficou indignada com o colega, que teria debochado de seu pai por sua aparição no programa ‘Custe o que Custar’ (CQC). O programa denunciou o desvio de uma televisão doada à prefeitura de Barueri pelo próprio CQC. A reportagem chegou a ser censurada por decisão de uma juíza da cidade.

No CQC que foi ao ar no dia 22 de março, o prefeito Rubens Furlan foi entrevistado e xingou os integrantes do programa. ‘Vocês são uns babacas’, insistiu várias vezes o mandatário do Executivo de Barueri.

No vídeo, o colega pergunta como Thamiris fará para expulsá-lo da faculdade. ‘Contatos, amigo. Coisa que você não tem e eu tenho’, responde ela. ‘Toma cuidado com a pessoa que você vai debochar. Porque essa pessoa pode conhecer uma pessoa que tem algum vínculo com alguma coisa sua… E acontecer alguma coisa, entendeu?’, acrescentou.

O flagrante com Thamiris rendeu comentários nos twitters de Rafinha Bastos e Danilo Gentili, ambos do CQC.

Assista ao vídeo em que Thamiris faz ameaças ao colega:

Atualizada às 14h16 em 31/03/2010